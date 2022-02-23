"تروث سوشل".. 170 ألفَ تحميلٍ لتطبيق ترامب في أول يوم من طرحه في متجر أبل

بلغ عدد مرات تحميل تطبيق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تروث سوشل (Truth Social)، 170 ألف مرة تنزيل في أول يوم تم طرحه في متجر تطبيقات أبل؛ وفقًا لبيانات شركة أبتوبيا للأبحاث.

وحصل التطبيق الذي أنشأته شركة (Trump Media & Technology Group) التي يديرها الرئيس الأمريكي السابق، على الأكثر تنزيلًا في متجر تطبيقات أبل، بعد وقت قصير من طرحه مساء يوم الأحد الماضي.

ووفقًا لتقارير أمريكية فإن التطبيق ما زال يعاني بعض المشاكل التقنية منذ يوم الاثنين، وأبلغ البعض عن عدم قدرتهم على فتح حسابات على التطبيق.

وتنضم مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، برئاسة النائب الجمهوري السابق ديفين نونيس، التي تقف وراء مشروع (تروث سوشل)، إلى مجموعة متنامية من شركات التكنولوجيا التي تطرح نفسها على أنها مدافعة عن حرية التعبير وتأمل في جذب المستخدمين الذين يشعرون بأنه يتم حجب آرائهم على منصات التواصل الاجتماعي الحالية.

وكان قد تم حظر ترامب من استخدام مواقع: (تويتر، وفيسبوك، ويوتيوب، وجوجل) بعد الهجوم الذي وقع في السادس من يناير عام 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي، بعد اتهامه بنشر رسائل تُحرّض على العنف.