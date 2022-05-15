تسريبات: أبل تبدأ في اختبار تشغيل هواتف "آيفون" بتقنية شحن شهيرة

ولجأت "أبل" إلى تلك الخطوة، بسبب لوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة، التي تشجع الأجهزة المزودة بكابلات "يو إس بي سي"، وهو الأمر الذي سيعزز شعبية هواتف "أندرويد" التي تعتمدها منذ فترة.