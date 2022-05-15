تسريبات: أبل تبدأ في اختبار تشغيل هواتف "آيفون" بتقنية شحن شهيرة

كشفت مصادر من داخل شركة "أبل" الأمريكية أنها بدأت في اختبار تشغيل هواتف "آيفون" بتقنية شحن شهيرة، للتسهيل على مستخدميها الجدد.
وأوضحت المصادر لموقع "جي إس إم آرينا" أن "أبل" تسعى لأن تكون تقنية الشحن لهواتف "آيفون" عام 2023 مبنية على كابلات "يو إس بي سي" الشهيرة.
وأفادت المصادر أن أجهزة "آيفون" لهذا العام ستحتفظ بنفس تقنية الشحن السابقة "لآيتينج".
وذكرت المصادر أيضًا أن "أبل" تسعى لتعميم استخدام كابلات "يو إس بي سي" لكافة أجهزتها الذكية وخاصة الأجهزة الرياضية المستقبلية، لتعزيز شعبيتها بين المستخدمين.
ولجأت "أبل" إلى تلك الخطوة، بسبب لوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة، التي تشجع الأجهزة المزودة بكابلات "يو إس بي سي"، وهو الأمر الذي سيعزز شعبية هواتف "أندرويد" التي تعتمدها منذ فترة.