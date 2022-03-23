تسريبات تكشف تقنيات مذهلة سيزود بها هاتف "آيفون 15 برو"

كشفت مصادر مقربة من شركة "أبل" الأمريكية تسريبات جديدة خاصة بهاتف "آيفون 15 برو" وبالأخص فيما يتعلق بالكاميرا الجديدة الخاصة بها.
وأوضحت المصادر في تقرير نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن أبل تنوي تزويد هاتفها بكاميرا جديدة مميزة يطلق عليها "يو دي".
وتتميز كاميرا "يو دي" بتقنية تثبيتها تحت الشاشات اللمسية دون أي مشاكل وبدقة فائقة؛ مما يجعلها مثالية ليتم تثبيتها على الكاميرات الأمامية لتلك الهواتف.
وتم دعم كاميرات "يو دي" الجديدة بتقنية مميزة للتعرف على الوجوه، وهو ما سيجعلها متوافقة مع العمل بتقنية "فيس آي دي" الخاصة بهواتف "آيفون".
ومتوقع ظهور هواتف "آيفون 15 برو" للنور في خريف 2023 المقبل.
وأظهرت تسريبات أخرى أن هواتف "آيفون 15 برو" سيتم دعمها بشاشات مميزة وتقنية جديدة لتشغيل "فيس آي دي" تعتمد على الأشعة تحت الحمراء.