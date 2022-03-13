تسريبات تكشف مواصفات هاتف "وان بلس" الثوري الجديد

كشفت مصادر من داخل شركة "وان بلس" الصينية الرائدة، عن مواصفات هاتفها المرتقب "وان بلس نورد سي إي 2 لايت".
ونقل موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، عن مصدر من داخل "وان بلس"، تفاصيل الهاتف المرتقب، الذي سيعتمد كاميرا أمامية موضوعة في الزاوية اليسرى العلوية للشاشة اللمسية للهاتف.
وسيظهر هاتف "وان بلس نورد إس إي 2 لايت" بهيكل معدني بالكامل؛ فيما ستكون الجهة الخلفية مصقولة بالبلاستيك، وسيتم تقريب الجوانب بين الجزء العلوي والسفلي بتقنية جديدة فريدة من نوعها.
وسيتم تثبيت قارئ بصمة أصابع بأحد جوانب الجهاز، وليس في الجهة الخلفية أو الشاشة اللمسية.
وسيعمل "وان بلس نورد إس إي 2 لايت" بنظام تشغيل "أندرويد 12"، وستأتي كاميرته الرئيسية الخلفية بمستشعر تبلغ دقته 64 ميجابيكسل، وبكاميرتين إضافيتين؛ دقة كل منهما 2 ميجابيكسل، وكاميرا ثالثة لتصوير فائق السرعة؛ فيما ستكون الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابيكسل.