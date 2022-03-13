تسريبات تكشف مواصفات هاتف "وان بلس" الثوري الجديد

ونقل موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، عن مصدر من داخل "وان بلس"، تفاصيل الهاتف المرتقب، الذي سيعتمد كاميرا أمامية موضوعة في الزاوية اليسرى العلوية للشاشة اللمسية للهاتف.