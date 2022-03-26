تسريبات: مايكروسوفت أنفقت الملايين على رشاوى في الخارج

وعلقت مايكروسوفت على تلك الادعاءات؛ حيث قال نائب رئيس الشركة بيكي لينابورج لموقع "إنغادجيت" التقني المتخصص: "نحن ملتزمون بممارسة الأعمال التجارية بطريقة مسؤولة، ونشجع دائمًا أي شخص على الإبلاغ عن أي شيء يرى أنه قد ينتهك القانون أو سياساتنا أو معاييرنا الأخلاقية، ونعتقد أننا حققنا سابقًا في هذه المزاعم التي مضى عليها سنوات عديدة، وتناولناها. لقد تعاونا مع الوكالات الحكومية لحل أي مخاوف".