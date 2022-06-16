تسريب المواصفات الكاملة لهاتف "جوجل بيكسل 6 أيه"

وتتطابق هذه المواصفات المسربة، المنشورة عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، مع التقارير السابقة، التي تحدثت عن مواصفات هاتف "جوجل بيكسل أيه"، المتوقع أن يكون اقتصاديا ومنخفض التكلفة، وستبدأ عمليات الطلب المسبق له بدءا من يوم 21 يوليو بسعر 449 دولار أمريكي.