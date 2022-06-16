تسريب المواصفات الكاملة لهاتف "جوجل بيكسل 6 أيه"

كشفت مصادر من داخل شركة "جوجل" الأمريكية عن المواصفات الكاملة لهاتف "جوجل بيكسل 6 أيه" المتوقع إطلاقه خلال الفترة المقبلة.
وتتطابق هذه المواصفات المسربة، المنشورة عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، مع التقارير السابقة، التي تحدثت عن مواصفات هاتف "جوجل بيكسل أيه"، المتوقع أن يكون اقتصاديا ومنخفض التكلفة، وستبدأ عمليات الطلب المسبق له بدءا من يوم 21 يوليو بسعر 449 دولار أمريكي.
وسيكون الهاتف متوفرا بثلاثة ألوان، الأبيض والأسود والأخضر، ومزود بشاشة لمسية "أوليد" بقياس 6.1 بوصة، مع دعم تقنيات "إتش دي آر" ومعالج "تينسور" الجديد المطور من جوجل، وماسح بصمات أصابع ضوئي مدمج في الشاشة.
وستجهز جوجل في هاتفها المرتقب تحسينات عديدة، خاصة بالنسبة لماسح بصمات الأصابع، التي سبق واشتكى منها مستخدمو هواتف "بيكسل 6" لأنها أبطأ في الاستجابة من الإصدارات السابقة.
وسيحتوي هاتف "بيكسل 6 أيه" على بطارية بقدرة 4306 ميللي أمبير في الساعة، وذاكرة وصول عشوائي "رام" من نوع "دي دي آر 5" بسعة 6 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت.
وستدعم هواتف "بيكسل 6 أيه" تسجيل الفيديو بدقة "4 كيه" بمعدل يصل إلى 60 إطارًا في الثانية.
وتقدم جوجل للهاتف الجديد ما يصل إلى 5 سنوات من التحديثات الأمنية.