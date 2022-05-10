تطبيق "تيندر" يقاضي "جوجل": جعلتنا "رهائن"

رفعت شركة "ماتش جروب"، المالكة لتطبيق "تيندر" الشهير، دعوى قضائية ضد شركة "جوجل" الأمريكية، بدعوى انتهاكها مكافحة الاحتكار.
وقالت "ماتش جروب" في دعواها القضائية المرفوعة في المحكمة الفيدرالية بولاية كاليفورنيا، التي أبرزتها في بيان رسمي عبر موقع الشركة، إن جوجل تضيّق الخناق على تطبيقاتها في متجر "جوجل بلاي" لمصلحة تطبيقات جوجل المنافسة بنظام تشغيل "أندرويد".
وتتهم الشركة في دعواها القضائية جوجل بتطبيق سياسات جديدة، تضييق الخناق على أي تطبيقات منافسة في عمليات الشراء داخل التطبيق، وتسهلها بصورة كبيرة في التطبيقات الخاصّة بها على "أندرويد".
وتشير "ماتش" إلى أن جوجل أكّدت سابقاً في لقاءاتهما، أن الشركة يمكنها استخدام أنظمة الدفع الخاصة بها، لكن في المقابل منحت الأفضلية لتطبيقاتها في "جوجل بلاي"، أصبحنا "رهائن لها".