تطبيق "تيندر" يقاضي "جوجل": جعلتنا "رهائن"

وتشير "ماتش" إلى أن جوجل أكّدت سابقاً في لقاءاتهما، أن الشركة يمكنها استخدام أنظمة الدفع الخاصة بها، لكن في المقابل منحت الأفضلية لتطبيقاتها في "جوجل بلاي"، أصبحنا "رهائن لها".