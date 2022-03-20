تعرف على أسرار وخفايا "أندرويد 13" المثيرة.. تقنية مذهلة للحفاظ على البطارية

وتقدم التقنية حلولا مختلفة لوقف استنزاف التطبيق للبطارية، والتي جاءت على النحو التالي:

- خدمات المقدمة، والتي تشمل إيقاف الإشعارات المرئية.

- مهام العمل، إيقاف سريع للمهام.

- أجهزة استقبال البث وإيقاف التعامل معها.

- إيقاف الخدمات في الخلفية.

- إيقاف ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيق.

ويرصد المحللون أيضا أن "أندرويد 13" يراقب المزيد من الجوانب المرتبط بعمل التطبيقات في خلفية الجهاز، مثل خدمات المقدمة، التي تؤدي إلى ظهور إشعارات غير محببة وقد تستهلك البطارية، أو تطبيقات تتبع اللياقة.