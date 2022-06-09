تعرّف على ساعة HUAWEI WATCH FIT 2 الجديدة

تأتي ساعة HUAWEI WATCH FIT 2 الآن مع مكبر صوت. سواء كانت تقوم بالأعمال المنزلية، أو المشي، أو الركض، أو ركوب الدراجات، أو المشي لمسافات طويلة، يمكن إرسال المكالمات الهاتفية إلى الساعة على الفور. يمكنك الرد على المكالمات وإنهائها من خلال الساعة الذكية عبر النقر على الزر دون إخراج هواتفك الذكي. إذا لم تكن متاحًا للرد على الهاتف،فيمكنك الرد بسرعة في شكل رسالة قصيرة بنقرة واحدة. يمكن للمستخدمين أيضًا الرد بسرعة على الرسائل عبر تطبيقات المراسلة الفورية من الساعة نفسها ويمكن تخصيص الردود في تطبيق HUAWEI Health App، مما يتيح لك البقاء دائمًا على تواصل وعدم تفويت أي شيء مهم.