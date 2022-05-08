تقارير تكشف: ماذا يريد أن يحقق ماسك لتويتر في عام 2028؟

كشفت تقارير صحفية عالمية الخطط التي يجهزها الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، لمنصة التدوين المصغر "تويتر"، التي استحوذ عليها مؤخرًا.
وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، وفق وثائق سرية خاصة بماسك، أنه يخطط لمضاعفة عدد مستخدمي تويتر 4 أضعاف بحلول عام 2028.
ويريد "ماسك" وفقًا للوثائق، زيادة عدد مستخدمي تويتر شهريًّا من 217 مليون مستخدم في نهاية عام 2021، إلى ما يقرب من 600 مليون في عام 2025 و931 مليون مستخدم بحلول عام 2028.
هذه الأرقام تُعد أكثر من 4 أضعاف مستخدمي تويتر شهريًّا في الوقت الحالي.
ويريد "ماسك" أيضًا الحصول على 104 ملايين مشترك مدفوع مقابل خدمة يشار إليها فقط باسم "تويتر إكس"؛ مُلَمّحًا إلى أن تلك الخدمة ستكون مدفوعة دون إعلانات.
ويعتقد "ماسك" أنه يمكن مضاعفة إيرادات تويتر السنوية 5 مرات إلى 26.4 مليار دولار بحلول عام 2028، ارتفاعًا من حوالى 5 مليارات دولار حققتها الشركة العام الماضي.
ويريد "ماسك" أن ينوع بشكل كبير في كيفية كسب تويتر للأموال؛ ففي الوقت الحالي تشكل الإعلانات حوالى 90% من عائدات تويتر.
ويريد "ماسك" خفض ذلك إلى حوالى 45% بحلول عام 2028، وستشمل توقعاته 12 مليار دولار من عائدات الإعلانات و10 مليارات دولار من عائدات الاشتراك.