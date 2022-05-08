تقارير تكشف: ماذا يريد أن يحقق ماسك لتويتر في عام 2028؟

ويريد "ماسك" وفقًا للوثائق، زيادة عدد مستخدمي تويتر شهريًّا من 217 مليون مستخدم في نهاية عام 2021، إلى ما يقرب من 600 مليون في عام 2025 و931 مليون مستخدم بحلول عام 2028.