تقنية جديدة من "سامسونج" لتوفير عمر بطاريات هواتف "جلاكسي"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية تُجَهّز تقنية جديدة يمكنها أن توفر عمر بطاريات هواتف "جلاكسي" بصورة كبيرة جدًّا.

وأوضح موقع "أندرويد أوثورتي" التقني المتخصص نقلًا عن مصادر من داخل شركة "سامسونج"، أن التقنية الجديدة يمكنها أن تقيد أداء عدد كبير من التطبيقات على هواتف "جلاكسي"، لتوفير عمر البطارية.

وأشارت إلى أن تلك التقنية سيطلق عليها اسم خدمة "تحسين الألعاب"، ويمكنها تقييد ما يصل إلى 10 آلاف تطبيق لتوفير عمر البطاريات؛ بما في ذلك العديد من التطبيقات التي لا علاقة لها بالألعاب مثل "نتفلكس" و"تيك توك" و"مايكروسوفت أوفيس".

وأعرب عدد من المستخدمين، عن ضيقهم من تقنية سامسونج الجديدة؛ حيث قال عدد من المستخدمين في منتديات سامسونج: "لا أدرى كيف يمكن أن تلجأ سامسونج لذلك الأمر، دون استشارة المستخدمين؛ فمثلًا أنا اشتريت سيارة سرعتها 300 كيلومتر في الساعة، ولسبب ما يتم تقليص سرعتها إلى 150 كيلومترًا في الساعة".