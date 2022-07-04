تقنية "خاصة" في تويتر تسمح للمستخدم بتعديل شريط التنقل الخاص به

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص أن إصدار "تويتر بلو" مدفوع الأجر لنظام تشغيل أندرويد؛ بدأ في طرح تقنيات تسمح للمستخدم بتعديل شريط التنقل والمهام الخاص به؛ بحيث يمكنه إزالة زر "سبيس" من المنتصف ونقله إلى أي مكان آخر، ووضع أي زر مفضل له مكانه.