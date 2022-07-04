تقنية "خاصة" في تويتر تسمح للمستخدم بتعديل شريط التنقل الخاص به

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن "تويتر" بدأت في تقديم تقنيات "خاصة" في نسختها مدفوعة الأجر "تويتر بلو"
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص أن إصدار "تويتر بلو" مدفوع الأجر لنظام تشغيل أندرويد؛ بدأ في طرح تقنيات تسمح للمستخدم بتعديل شريط التنقل والمهام الخاص به؛ بحيث يمكنه إزالة زر "سبيس" من المنتصف ونقله إلى أي مكان آخر، ووضع أي زر مفضل له مكانه.
وباستخدام التنقل المخصص، يمكنك تقليل عدد علامات التبويب المعروضة إلى ما لا يقل عن اثنين، أو الاحتفاظ بجميع علامات التبويب الخمس التي تظهر افتراضيًّا.
ولكن للحصول على هذه المزايا؛ ينبغي أن تكون مشتركًا في خدمة "تويتر بلو" مدفوعة الأجر، التي تبلغ اشتراكاتها 2.99 دولار شهريًّا.