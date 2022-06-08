تنبيه حرج من "جوجل" و"سامسونج": حدّث هاتفك الـ"أندرويد" الآن

وقالت جوجل، وفق روسيا اليوم، إن أحد أخطر الأخطاء المكتشفة في نظام التشغيل "أندرويد"، قد يؤدي إلى تنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد دون الحاجة إلى امتيازات تنفيذ إضافية، وهذا أمر خطير للغاية، لأن هذه الأنواع من العيوب يمكن أن تسمح للقراصنة بالسيطرة الكاملة على الجهاز وسرقة البيانات الشخصية.