"تويتر" تعلن عن إجراءات خاصة لمستخدميها في أوكرانيا وروسيا

أعلنت منصة التدوين المصغر "تويتر" عن تنفيذها إجراءات خاصة لمستخدمي المنصة في أوكرانيا وروسيا.

وأوضحت "تويتر" في بيان رسمي أنها قررت إيقاف الإعلانات والتوصيات مؤقتًا في أوكرانيا وروسيا، لتقليل المخاطر المرتبطة بالنزاع في أوكرانيا، ولتسليط الضوء على معلومات السلامة.

وقالت "تويتر" في منشور نشرته باللغة الأوكرانية: "نحن نوقف الإعلانات مؤقتًا في أوكرانيا وروسيا، لضمان رفع مستوى معلومات السلامة العامة المهمة وعدم الانتقاص منها".

وتابعت قائلة: "أوقفنا كذلك مؤقتًا ميزة التوصيات التي تظهر التغريدات من حسابات لا يتبعها المستخدمون في الجداول الزمنية لبيوتهم من أجل تقليل انتشار المحتوى المسيء".

ولم تشر تويتر إلى المدة التي ستستغرقها هذه الإجراءات، لكن قالت إنها جزء من عملها المستمر للرد على الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومضت بقولها: "نحن نراقب بنشاط المخاطر المرتبطة بالنزاع في أوكرانيا، بما في ذلك تحديد وتعطيل محاولات تضخيم المعلومات الكاذبة والمضللة".

واستدركت قائلة: "سنوجه المستخدمين إلى اللحظات والأحداث التي يرعاها فريق التحرير لتقديم سياق إضافي حول ما يحدث في أوكرانيا، وحذر الباحثون من أن المعلومات المضللة حول أوكرانيا ستستمر في إغراق منصات وسائل التواصل الاجتماعي".

ولفتت إلى أنها ستحافظ أيضًا على الحسابات البارزة في مأمن من محاولات القرصنة والهجوم السيبراني، بما في ذلك حسابات الصحفيين والنشطاء والمسؤولين الحكوميين والوكالات؛ للتخفيف من أي محاولات الاستيلاء أو التلاعب المستهدف.