"جوجل" تختبر طريقة ثورية للدفع عبر الإنترنت

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية عن طرحها طريقة ثورية للدفع عبر الإنترنت، من خلال متجرها الإلكتروني "بلاي ستور"، والتي ستنطلق بدءا من تطبيق "سبوتيفاي".
وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "جوجل" أطلقت برنامجًا تجريبيًا، لاختبار أنظمة دفع "أندرويد"، حيث سيتمكن مستخدمو "سبوتيفاي" من دفع اشتراكاتهم من خلال تقنية جديدة عبر متجر "جوجل بلاي".
وقالت "جوجل" إنه سيمنح مستخدمي "سبوتيفاي" إمكانية الدفع عن طريق تلك المنظومة الجديدة أو خيارات الدفع الأخرى.
وقال سمير سامات، نائب رئيس إدارة منتجات "جوجل": "سيساعدنا هذا الإصدار التجريبي في زيادة فهمنا لما إذا كانت فواتير اختيار المستخدم تعمل للمستخدمين في بلدان مختلفة وللمطورين من مختلف الأحجام والفئات وكيف تعمل".