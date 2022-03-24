"جوجل" تختبر طريقة ثورية للدفع عبر الإنترنت

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "جوجل" أطلقت برنامجًا تجريبيًا، لاختبار أنظمة دفع "أندرويد"، حيث سيتمكن مستخدمو "سبوتيفاي" من دفع اشتراكاتهم من خلال تقنية جديدة عبر متجر "جوجل بلاي".