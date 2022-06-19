رسالة من مجموعة حقوقية إلى فيسبوك بشأن تعدد الزوجات

وأشارت المجموعة الحقوقية المعروفة باسم "منظمة أوبين لتعدد الزوجات والأخلاقيات" في رسالتها، إلى ضرورة ترك خيار العلاقة العاطفية مفتوحًا؛ بحيث يمكن إدراج أكثر من شخص في حالة شخص متزوج أو على علاقة بأكثر من واحدة.