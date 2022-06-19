رسالة من مجموعة حقوقية إلى فيسبوك بشأن تعدد الزوجات

وجّهت مجموعة حقوقية، دعوةً إلى شركة "ميتا"، بضرورة تعديل خيار "العلاقة العاطفية" في موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.
وأشارت المجموعة الحقوقية المعروفة باسم "منظمة أوبين لتعدد الزوجات والأخلاقيات" في رسالتها، إلى ضرورة ترك خيار العلاقة العاطفية مفتوحًا؛ بحيث يمكن إدراج أكثر من شخص في حالة شخص متزوج أو على علاقة بأكثر من واحدة.
ووصفت خيار فيسبوك الحالي، بأنه "إقصائي" لتلك الفئة من الناس، وينبغي أن يُسمح لهم بإضافة جميع شركائهم الرومانسيين في حالتهم الاجتماعية.
وقالت الرسالة: "يؤدي هذا التقييد إلى استمرار محو وتهميش العلاقات غير أحادية الزواج؛ وفي أسوأ الأحوال، يضر المستخدمين غير المتزوجين بزوجة واحدة من خلال إدامة الوصمات الاجتماعية حول صحة وسلامة علاقاتهم".
ورد المتحدث باسم "ميتا" لصحيفة "نيويورك تايمز" بقوله: "الشركة تراجع الخطاب، مع العلم أن فيسبوك يسمح بالفعل للمستخدمين بالإشارة في ملفهم الشخصي إلى أنهم في علاقة مفتوحة مع شخص واحد أو أكثر".