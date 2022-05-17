"ريلمي" تشعل المنافسة في أسواق هواتف الفئة المتوسطة عبر طرح سلسة "9 برو" و"9i" بالمملكة

كشفت شركة ريلمي realme عن أحدث تشكيلة هواتف ذكية، تشمل طرازين رائدين من سلسلة هواتف "9 برو"، والثالث الهاتف "9i"، الأول في سلسلة "ريلمي 9" في العام 2022، والذي يقدم ميزات رائدة تشعل من خلالها سباق الفئة المتوسطة من الهواتف الذكية في أسواق المملكة العربية السعودية.
وجهزت "ريلمي" مجموعة جديدة من المنتجات المبتكرة، والتي تستطيع أن تنافس بعضاً من أقرانها المتميزين في الأسواق من خلال الأسعار المعقولة التي لا تقبل المنافسة.
وصرح نائب رئيس الشركة، ورئيس مجموعة "ريلمي" الدولية للأعمال "مادهاف سيث": "ندفع أنفسنا باستمرار في "ريلمي" من أجل رفع مستوى أجهزتنا. إن أرقام مبيعات سلسلة "ريلمي" وصلت إلى إجمالي 40 مليون وحدة لتنافس على قمة أفضل عشر سلاسل منتجات هواتف ذكية مبيعاً في العالم".
وخلال الإطلاق تم طرح سماعة الأذن اللاسلكية realme Buds Q2التابعة لنظام الشركة البيئي لتقنيات AioT. وتعد Buds Q2 إحدى الخطوات الرئيسية في "رحلة 1+5" الخاصة بشركة "ريلمي" لإنشاء نظام إيكولوجي لمنتجات AIoT، حيث تنتقل من الهاتف الخلوي إلى التلفزيون والكمبيوتر المحمول والجهاز اللوحي والأجهزة القابلة للارتداء وسماعات الرأس.
وتشتمل حزمة الإطلاق على هدية مجانية للعناية بالشاشة للعملاء الأوائل لهواتف "9 برو" و"9i" و"9 برو+"، و ذلك احتفالاً بعودة "ريلمي" إلى السوق السعودي. وأيضاً سيأتي مع الهاتف "9 برو+" سماعة الأذن Buds Q2.
وللحصول على أحدث الميزات المبتكرة، طرح "9 برو+"، أول هاتف ذكي يتم عرضه على مدرج أزياء "باريس فاشون" بسعر يبدأ من 1,699 ريالاً سعودياً، و"9 برو" بسعر يبدأ من 1,299 ريالاً سعودياً، و"9i" بسعر يبدأ من 849 ريالاً سعودياً.
ويأتي كل موديل بميزات مذهلة، من حيث الابتكارات التكنولوجية والوظائف والذوق الجمالي.
وأضاف "مادهاف": "نعتقد أن التكنولوجيا المتقدمة التي تم وضعها في مجموعة من سلسة المنتجات قد أدت لتجربة مستخدم أكثر ذكاءً، إلى جانب ابتكار تقنيات الكاميرا والتصميم الرائد، كل ذلك جعل المزيد من المستخدمين يختارون سلسلة منتجات ريلمي".
وتدعم سلسلة "ريلمي 9 برو" تقنية الاتصال لشبكات 5G بالكامل، و"9 برو+" أول هاتف ذكي يتبنى معالج MediaTek Dimensity 920 5G. يأتي "9برو+" بكاميرا رائدة ضمن الفئة المتوسطة، بينما يعد "9 برو" هاتفاً قوياً يعمل بتقنية 5G مدعوماً بمعالج Antutu Score 403K، وهو الأعلى في النطاق السعري.
ويعد "ريلمي 9 برو+" أول هاتف ذكي في الفئة المتوسطة للهواتف الذكية يحتوي على كاميرا Sony IMX766 OIS، مع مستشعر كبير جداً مقاس 1 / 1.56 بوصة ومعدل بكسل كبير، تقدم سلسلة "9 برو" سهولة في التقاط الصور مع جودة صورة غير عادية عند كل نقرة.
ومع سلسلة "9 برو"، تقدم "ريلمي" مرة أخرى تقنية متميزة جديدة إلى سوق المملكة العربية السعودية، يصاحبها روح علامتها التجارية "Dare to Leap".
وصُنعت شاشة الهاتف الذكي "ريلمي 9 برو+" من مادة Super AMOLED، وتدعم معدل تحديث عال يبلغ 90 هرتز، مما يوفر ألواناً رائعة وشاشة سلسة بشكل لا يصدق، مع مستشعر بصمة داخل الشاشة يمكنه اكتشاف معدل ضربات القلب.
وتم تصميمه بواسطة realme Design Studio™ بثلاثة ألوان متنوعة، مما يوفر تصميماً ملهماً متغيراً في صناعة الهواتف الذكية، وتشمل الميزات الأخرى للهاتف، الاستريو المزدوج مع Dolby Atmos ومحرك اللمس X-axis وتقنية الشحن الفائق Super60W Super Dart Charge.
وفي الإصدار القياسي في "ريلمي 9 برو"، تم تزويده بمعالج Qualcomm® Snapdragon™ 695 5G، وذاكرة وصول عشوائي ديناميكية تصل إلى 13 جيجا بايت ونظام تبريد سائل، كما أنه يتميز بكاميرا ثلاثية قوية بدقة 64 ميجابكسل مع تقنية Street Mode 2.0 الحصرية، مع العديد من الميزات الأخرى.
ومع سماعة أذن تزن كل منها 4.6 جرامات، تتوافر Realme Buds Q2 بخيارين من الألوان - الأسود أو الرمادي. وتحتوي على منطقة عاكسة خارجية حساسة للمس تعرض ألواناً مختلفة في زوايا مختلفة بفضل "تقنية التصفيح اللامع" من "ريلمي".