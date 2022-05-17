"ريلمي" تشعل المنافسة في أسواق هواتف الفئة المتوسطة عبر طرح سلسة "9 برو" و"9i" بالمملكة

وفي الإصدار القياسي في "ريلمي 9 برو"، تم تزويده بمعالج Qualcomm® Snapdragon™ 695 5G، وذاكرة وصول عشوائي ديناميكية تصل إلى 13 جيجا بايت ونظام تبريد سائل، كما أنه يتميز بكاميرا ثلاثية قوية بدقة 64 ميجابكسل مع تقنية Street Mode 2.0 الحصرية، مع العديد من الميزات الأخرى.