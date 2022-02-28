سامسونج تكشف النقاب عن "جلاكسي بوك 2" الذي سيغير من نظرتنا للحواسيب المحمولة

كشفت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية النقاب عن حاسب محمول جديد أطلقت عليه "جلاكسي بوك 2"، الذي وصفته بأنه سيغير من نظرتنا للحواسيب المحمولة.

ويتميز حاسب "جلاكسي بوك 2"، الذي قدّم موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص عرضًا كاملًا له، بشاشة "أموليد" نابضة بالحياة، وتصميم أنيق بصورة كبيرة، وكاميرات ويب محسنة، ومعالج فائق السرعة، وقلم إلكتروني متطور وخيارات ألوان مميزة.

ويأتي حاسب "جلاكسي بوك 2" بـ3 طرازات جميعها قابلة للتدوير 360 درجة، الأول "جلاكسي بوك 2"، و"جلاكسي بوك 2 برو" و"جلاكسي بوك برو 360"، وجميعها تأتي بشاشة بقياس 13 بوصة، وهناك إصداران من نسختي "برو" و"برو 360" بقياس 15 بوصة.

وتأتي تلك الحواسيب بمعالجين "كور آي 5" و"كور آي 7"، وتعمل شاشاته على عرض صورة بدقة "4كى" دون استهلاك البطارية الخاصة بالحاسب.

كما أن كاميرا الحاسب الجديد من سامسونج تتميز بأنها بدقة 1080 بيكسل؛ مما يجعلها قادرة على التقاط صور فائقة الجودة وإجراء المكالمات المرئية بصورة مميزة.

ويأتي سعر حواسيب "جلاكسي بوك 2" في نسخته الأغلى "جلاكسي بوك 2 برو 360" بسعر 1250 دولارًا أمريكيًّا؛ فيما يأتي سعر حاسب "جلاكسي بوك 2 برو" بسعر 1050 دولارًا، أما سعر "جلاكسي بوك 2" فـ900 دولار أمريكي فقط.