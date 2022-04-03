"سناب شات" يتيح تقنية جديدة تسهل مشاركة مقاطع "يوتيوب"

ولتفعيل تلك الخاصية الجديدة، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:

- انتقل إلى يوتيوب.

- اضغط زر المشاركة.

- ستجد خيار "سناب شات" ضمن الخيارات المطروحة.

- حدد خيار سناب شات.

- افتح تطبيق سناب شات.

- ستجد الفيديو تلقائيًّا موجودًا في الكاميرا الخاصة بك كملصق خاص.

- سيعرض لك سناب شات الاسم والصورة المصغرة للفيديو ومنشأه.

- يمكنك بعد ذلك التلاعب في حجم الملصق وتدويره ووضعه في أي مكان بالشاشة.

- يمكن لأي شخص مشاهدة مقطع الفيديو أو القصة من خلال النقر على الرابط لمشاهدته على يوتيوب أو متصفح الويب الخاص به.

وتتميز تلك الميزة الجديدة بأنها لا تتسبب في أي انهيار أو تشويش في جودة صورة مقطع الفيديو، الذي تمت الاستعانة به.