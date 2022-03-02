شاهد كيف كان أداء شاشة هاتف "سامسونج جلاكسي إس 22 ألترا" في اختبار الخدش والانحناء؟

خاض هاتف "سامسونج جلاكسي إس 22 ألترا" اختباراً صعباً لقياس قدراته على تحمُّل الخدش والانحناء، باستخدام شفرة حلاقة ومعاول صلبة وأخرى أخف وزناً.

وأجرى حساب "جيري ريج إيفريثينج" عبر يوتيوب، اختباراً لقياس مدى قوة شاشة "جلاكسي إس 22 ألترا"، التي وجدتها متفوقة ومتقدمة ولديها قدرة كبيرة على التحمل.

ورغم أن الهاتف لا يأتي بواقي شاشة مثبت به من المصنع، إلا أن شاشة "جوريلا جلاس فيكتوس +"، أثبتت قدرة على تحمّل الخدوش باستخدام شفرات الحلاقة العريضة والعميقة.

كما ساعد تصميم "جلاكسي إس 22 ألترا" من الفولاذ المقاوم للصدأ على تحمُّله الصدمات والطرقات، ولم تتأثر حتى الأزرار الخاصة به ولا حتى قلم "إس بين" الإلكتروني.

حتى بعد فك قلم "إس بين" الإلكتروني نصفين، وجد الحساب أنها مصممة ببنية داخلية مقاومة للصدأ.

وحمت الطبقة الزجاجية القوية المصمم منها "جلاكسي إس 22 ألترا" من حماية كاميرات الهاتف أيضاً من شفرات الحلاقة، خاصة أنه تم تصميمها من مادة تشبه المعدن المؤكسد.

ولاحظ الاختبار أيضا أن تقنيات قراءة بصمة الإصبع والموجات فوق الصوتية ظلت تعمل حتى بعد خدش منطقة الاكتشاف.

ولم يظهر الجهاز كذلك أيّ علامة على الالتواء أو الانحناء تحت أكثر أنواع الضغوط قوة، الذي فشل في إنجازه عددٌ كبيرٌ من الأجهزة المنافسة.