كل المعلومات المتوفرة عن هاتف الـ"لا شيء".. كيف تشتريه؟

ومن المقرر أن يبدأ بيع هاتف "لا شيء" رسميا يوم 12 يوليو المقبل، ورغم ذلك لم تعلن بعد الشركة عن مواصفات الهاتف ولكن اكتفت بطرح نماذج منه، الذي يبدو منها أنه مختلف بصورة كاملة عن الهواتف الأخرى.