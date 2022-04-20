متصفح "بريف" يحمي المستخدمين من اختراق "جوجل" لخصوصيتهم بتلك الطريقة

أعلن متصفح "بريف" (Brave) عن اتباعه منظومة عمل جديدة تحمي خصوصية المستخدمين من طريقة خبيثة تستخدمها "جوجل".
وأوضح المسؤول عن متصفح "بريف" في تصريحات خاصة لموقع "ذا فيرج" التقني المتخصص أنه قرر اتباع طريقة تصفح تتجاوز صفحات "AMP" الخاصة بتصفح الأخبار على الهواتف الذكية التي تستخدمها جوجل في نظام "أندرويد"، بعدما اكتشفت استخدامها بطرق خبيثة؛ لاختراق خصوصية المستخدمين.
وبدلًا من فتح صفحات "AMP" سيتبع متصفح "بريف" طريقة مختلفة تحول المستخدمين مباشرة إلى مواقع الويب الأصلية.
وأوضحت إدارة "بريف": "من الناحية العملية تلك التقنية من جوجل تدمّر خصوصية الإنترنت والويب بشكل عام، وتسهم في احتكار الويب تجاه شركة معينة".
وتروّج "جوجل" لتقنية "AMP" كطريقة لتحسين تجربة الويب للجوال عن طريق تحميل الصفحات بشكل أسرع، ومع ذلك، فقد كانت مؤخرًا هدفًا للنقاد الذين يرون أنه وسيلة لجوجل لزيادة هيمنتها في سوق إعلانات الإنترنت من خلال استضافة المحتوى على خوادمها الخاصة.