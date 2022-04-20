متصفح "بريف" يحمي المستخدمين من اختراق "جوجل" لخصوصيتهم بتلك الطريقة

وتروّج "جوجل" لتقنية "AMP" كطريقة لتحسين تجربة الويب للجوال عن طريق تحميل الصفحات بشكل أسرع، ومع ذلك، فقد كانت مؤخرًا هدفًا للنقاد الذين يرون أنه وسيلة لجوجل لزيادة هيمنتها في سوق إعلانات الإنترنت من خلال استضافة المحتوى على خوادمها الخاصة.