محكمة: إلزام "أبل" بدفع ألف دولار لكل برازيلي اشترى "آيفون" بعد عام 2020

البرازيل من الدول التي شهدت محاكمها العديد من القضايا ضد أبل، وانتهت بعضها بغرامات مالية وعقوبات على الشركة الأمريكية، كان آخرها حكم قضائي بإلزام أبل بدفع نحو 1.075 دولارًا أمريكيًا كتعويض للمستهلك.