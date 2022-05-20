منعاً للإحراج.. "واتساب" تختبر هذه الميزة الانسحابية بلا إشعار للآخرين!

وستسمح الأداة للمستخدمين بتنظيم محادثات جماعية مختلفة معاً تحت موضوع رئيسي واحد، وعلى سبيل المثال، مدرسة أطفالهم أو الشارع الذي يعيشون فيه، مع قدرة مسؤولي المجتمع على مشاركة الرسائل مع الجميع، والتحكم في المجموعات التي يمكن تضمينها.