"هواوي" تقدم جهازًا فائقًا للاتصال السلس عبر الأجهزة

كشفت شركة "هواوي" الصينية الرائدة، عن جهازها الفائق الجديد، الذي يوفر التكامل والاتصال السلس عبر الأجهزة الذكية المختلفة.

وأوضحت "هواوي" في مؤتمر صحفي نقله موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن جهازها الجديد "المكتب الذكي" يمكنه الربط بين الحواسيب المحمولة واللوحية والهواتف والساعات الذكية مع بعضها في آن واحد.

ويوفر جهاز هواوي الفائق الجديد إمكانية ربط كل التقنيات والخدمات بدءًا من المعلومات الخاصة بالصحة واللياقة وصولًا إلى توفير خدمات النقل والسفر السهل والمكاتب الذكية والترفيه والمنزل الذكي.

ويهدف المكتب الذكي، إلى تحسين إنتاجية المستخدمين، من خلال تمكين التعاون عبر الأجهزة؛ بحيث يتم ربط جميع الأجهزة الخاصة بك، سواء تعمل بنظام "ويندوز" أو "هارموني أو إس" أو "أندرويد".

ويمكنك استخدام تطبيقات الهاتف على الكمبيوتر المحمول المصممة من "هواوي" لما يصل إلى 3 تطبيقات مفتوحة في وقت واحد، من خلال مشاركة شاشة الهاتف على جهاز "ويندوز"، ويمكن أيضًا نقل الملفات عن طريق السحب والإفلات البسيط.

ويمكن كذلك عبر "المكتب الذكي"، الربط مع سماعات الشركة ومكبرات الصوت ولوحات المفاتيح التي تدعم تقنية "بلوتوث".