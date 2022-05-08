وداعاً عصا السيلفي.. تقنية ثورية من "سناب شات" لتجربة تصوير طائرة!

وكان "سناب شات" قد حقق شعبيته في البداية من خلال خاصية تدمير الصور المتبادلة بين المستخدمين تلقائياً بعد مشاهدتها، لكن هذه الخاصية المميزة لم تعد كذلك بظهور خواص مماثلة على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، مثل إنستجرام وواتساب، ومنذ ذلك الوقت تحاول إدارة "سناب" تطوير التطبيق اعتماداً على تقنيات الواقع المعزز "أيه آر".