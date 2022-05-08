وداعاً عصا السيلفي.. تقنية ثورية من "سناب شات" لتجربة تصوير طائرة!

تسعى شركة تطبيق التواصل الاجتماعي "سناب شات"، إلى تقديم خاصية جديدة تماماً لاستعادة اهتمام المستخدمين بالتطبيق، في مواجهة المنافسة الشرسة من منصات الفيديو، والصور الأخرى مثل "تيك توك" و"إنستجرام".
وتختبر شركة التطبيق الذي يستطيع حذف وتدمير الصور المتبادلة بين المستخدمين تلقائياً، كاميرا صغيرة للغاية، طائرة لتسهيل التقاط وتبادل الصور بين المستخدمين.
وقال الشريك المؤسّس لسناب شات، إيفان شبيجل، إن الشركة في محاولة لجعل عصا تصوير النفس "سيلفي" شيئاً من الماضي في عصر تكنولوجيا الطائرات دون طيار، تطوّر الكاميرا بالغة الصغر "بيكسي" المدمج الخاصة بسناب شات والقادرة على العمل مع عديد من برامج الطيران المحدّدة بشكل مسبق.
وتدور الكاميرا الطائرة حول المستخدم وتلتقط الصور والفيديوهات ثم تضعها في راحة يده، وتقول "سناب" إن سعر هذه الكاميرا الطائرة سيصل إلى 229 دولاراً، وستكون متاحة في أمريكا وفرنسا فقط في الوقت الراهن، بحسب ما نقلت "الفرنسية".
وكان "سناب شات" قد حقق شعبيته في البداية من خلال خاصية تدمير الصور المتبادلة بين المستخدمين تلقائياً بعد مشاهدتها، لكن هذه الخاصية المميزة لم تعد كذلك بظهور خواص مماثلة على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، مثل إنستجرام وواتساب، ومنذ ذلك الوقت تحاول إدارة "سناب" تطوير التطبيق اعتماداً على تقنيات الواقع المعزز "أيه آر".
وباستخدام تكنولوجيا الواقع المعزّز، يتيح تطبيق سناب شات للمستخدمين رؤية الصور الرقمية والعناصر الأخرى فوق ما يمكنهم رؤيته باستخدام كاميرا هواتفهم الذكية، ويقول "شبيجل" إنه مقتنع بأن استخدام تكنولوجيا الواقع المعزّز سيستمر في النمو، وكثير من الشركات يستثمر في هذه الخاصية.