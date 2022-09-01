تسريبات "آيفون 14 برو" سيدعم تقنيات عرض استثنائية للشاشة

كشفت مصادر من داخل شركة "أبل" الأمريكية أن هاتف "آيفون 14 برو" سيعتمد تقنيات عرض استثنائية للشاشة الخاصة به.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن هاتف "آيفون 14 برو" سيعتمد نموذج القواطع المزودة، التي ستستخدم وحدات بيكسل غير مضاءة في الشاشة سيتحكم نظام التشغيل في وقت تشغيلها حسب دواعي خصوصية المستخدم.
وتكمن الفكرة أن الشق الخاص بالكاميرا الأمامية والميكروفون سيتم استغلاله في هاتف "آيفون 14 برو" فعندما يتم تشغيلها سيتم تحرير المزيد من المساحة في الشاشة لتشغيل أيقونات جديدة، وعند إغلاقهم ستغلق هذه الوحدات تلقائيا.
وقد يتم تجهيز تطبيق الكاميرا الخاصة بـ"آيفون 14 برو" بتحديث ينقل عناصر التحكم إلى الجزء العلوي من الشاشة، بحيث يكون زر الفلاش و"لايف فوتوز" في الجزء العلوي، فيما ستكون باقي الخيارات في النصف الأسفل.
وستكون هذه الطريقة حلا أقل تشتيتا لعرض المحتوى خاصة بالنسبة لاستخدام تقنيات مثل "فيس آي دي".
ومن المتوقع أن يتم الكشف رسميا عن هاتف "آيفون 14 برو" في حدث عالمي من أبل الأسبوع المقبل.