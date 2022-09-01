تسريبات "آيفون 14 برو" سيدعم تقنيات عرض استثنائية للشاشة

وقد يتم تجهيز تطبيق الكاميرا الخاصة بـ"آيفون 14 برو" بتحديث ينقل عناصر التحكم إلى الجزء العلوي من الشاشة، بحيث يكون زر الفلاش و"لايف فوتوز" في الجزء العلوي، فيما ستكون باقي الخيارات في النصف الأسفل.