بديل "تويتر" يصل إلى حاجز المليون مستخدم

وقالت عضوة فريق "بلوسكاي" روز وانغ: وصل تطبيق الخدمة إلى مليون عملية تنزيل في يوليو، ومع ذلك سيتعين على المهتمين بالمشاركة في الحدث في بلوسكاي، تأمين رموز الدعوة لتسجيل الدخول، والآن فقط تَمَكّن عدد كافٍ من الأشخاص من إنشاء حسابات للشبكة الاجتماعية؛ ليتمكنوا من الإعلان عن وصولها إلى مليون مستخدم.