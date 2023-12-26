5 ميزات في "ويندوز 11" قتلتها "مايكروسوفت" في 2023

شهد عام 2023 الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة، إيقاف شركة "مايكروسوفت" 5 ميزات كانت توصف بالرئيسة في نظام تشغيلها الأشهر "ويندوز 11".
وجاءت التقنيات الخمس التي أوقفت "مايكروسوفت" تشغيلها، ضمن حملة الشركة لتقديم "ميزات جديدة" مدعومة بالذكاء الاصطناعي في "ويندوز 11".
وجاءت أبرز الميزات المختفية عن "ويندوز 11":
ظهر للمرة الأولى في عام 1995 مع نظام التشغيل "ويندوز 95"، وهو عبارة عن محرر نصوص منسق تلقى العديد من التحديثات في العقود القليلة الماضية، ولكن آخر تحديث حظي به كان في "ويندوز 8"، وتجاهلته "مايكروسوفت" منذ ذلك الحين.
في وقت سابق من هذا العام في سبتمبر، أعلنت مايكروسوفت أنه لن يتم إصدار أي تحديث قادم له، وستتم إزالته في إصدار مستقبلي من "ويندوز"، وأنه سيتعين على المستخدمين الانتقال إلى Word للحصول على مستندات نصية غنية مثل .rtf و.doc.
على الرغم من أن الشركة لم تشارك أي تفاصيل محددة حول موعد إزالة التطبيق، فمن المرجح أن يتم إيقافه في وقت ما في أواخر عام 2024.
تخلت "مايكروسوفت" ببطء خلال الفترة الأخيرة عن تطبيقات البريد والتقويم، لصالح تطبيق "أوتلوك" الجديد.
على الرغم من أن هذه التطبيقات تعمل حاليًا على النحو المنشود، إلا أنها تعرض تحذيرًا منبثقًا يطلب من المستخدمين التبديل إلى عميل "أوتلوك" بدلاً من ذلك.
وفقًا لمايكروسوفت، فإن أجهزة "ويندوز 11"، التي سيتم شحنها في عام 2024 ستأتي مع تطبيق "أوتلوك" لنظام التشغيل "ويندوز" الجديد باعتباره تطبيق البريد الافتراضي، وسيكون لزاما على من يصرون استخدام تطبيق "البريد والتقويم" تنزيله من متجر "مايكروسوفت"، ولكن قد تكون نهايته رسميا في 2024.
كان تطبيق Windows Tips هو المكان الذي يقصده كثيرون للتحقق من ميزات "ويندوز" الجديدة، ومع ذلك، أعلن عملاق التكنولوجيا الشهر الماضي أنه سيتم إزالة تطبيق "النصائح" في الإصدار المستقبلي من نظام "ويندوز 11".
على الرغم من أن التطبيق لم يكن شائعًا على الإطلاق في المقام الأول، إلا أنه كان بمثابة طريقة سهلة للتعرف على أحدث ميزات "ويندوز".
وتقول مايكروسوفت إنه سيتم استبداله بتطبيق "الحصول على المساعدة" الذي يتيح لك البحث بسرعة عن المعلومات التي تبحث عنها، كما أن لديه خيار الاتصال بممثل الدعم في حالة مواجهة حاجز.
ظهر تطبيق "التعرف على الكلام في ويندوز" للمرة الأولى عام 2006، عند تقديم مايكروسوفت نظام تشغيل "ويندوز فيستا"، ولكن حاليا هذه الخدمة باتت غير متوفرة، وسيتم استبدالها قريبًا بميزة "الوصول الصوتي" المتوافرة بالفعل على نظام تشغيل "ويندوز 11"، والتي تعتبر أكثر دقة وفقًا للشركة.
في وقت سابق من هذا العام في شهر يونيو، أعلنت شركة مايكروسوفت أنها ستتخلص من مساعدها الصوتي "كورتانا" المستوحى من لعبة "هالو"، الذي أطلقته للمرة الأولى في عام 2014، بنظام تشغيل "ويندوز 8.1".