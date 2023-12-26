5 ميزات في "ويندوز 11" قتلتها "مايكروسوفت" في 2023

في وقت سابق من هذا العام في سبتمبر، أعلنت مايكروسوفت أنه لن يتم إصدار أي تحديث قادم له، وستتم إزالته في إصدار مستقبلي من "ويندوز"، وأنه سيتعين على المستخدمين الانتقال إلى Word للحصول على مستندات نصية غنية مثل .rtf و.doc.