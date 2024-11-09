"سبيس إكس" تقول إنها تعمل على مشروع جديد للاتصال بالمريخ

وقد تخدم هذه الشبكة بعثات المريخ؛ ما يسمح بصورٍ في الوقت الحقيقي وتدفقات البيانات من المريخ إلى الأرض، فضلاً عن دعم العمليات الأرضية المستقبلية وأصول مدار المريخ.