"سبيس إكس" تقول إنها تعمل على مشروع جديد للاتصال بالمريخ

أعلنت شركة "سبيس إكس"، المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك؛ إنها تعمل حالياً على مشروع جديد للاتصال بالمريخ، مختلف عن مشروعها المخطط مسبقاً لأول رحلة بشرية إلى الكوكب الأحمر.
وأوضحت الشركة الأمريكية، أن مشروعها الجديد "مارس لينك" يستهدف زيادة سرعة نقل البيانات بين كوكبَي الأرض والمريخ ذهاباً وإياباً.
وأشارت إلى أن هذا المشروع سيدعم بصورة مباشرة بعثات "ناسا" على سطح المريخ.
وسيعمل المشروع الجديد عن طريق وضع "سبيس إكس" مجموعة من الأقمار الاصطناعية الجديدة المتعدّدة على مدار المريخ، لتوفير "رؤية كاملة وقابلية التشغيل البيني للأصول الأرضية والمدارية".
ولفتت إلى أن أقمار "ستار لينك" ستستفيد من تقنية الاتصالات بالليزر المتقدمة، للحفاظ على تدفق بيانات ثابت بين الكواكب.
وسيكون نظام نقل البيانات عالي السرعة الجديد قادراً على نقل 4 ميجا بايت في الثانية أو أكثر، عبر 1.5 وحدة فلكية، وهي المسافة بين الأرض والمريخ.
وقد تخدم هذه الشبكة بعثات المريخ؛ ما يسمح بصورٍ في الوقت الحقيقي وتدفقات البيانات من المريخ إلى الأرض، فضلاً عن دعم العمليات الأرضية المستقبلية وأصول مدار المريخ.
وعلّق "ماسك"؛ على هذه التقارير، بقوله "هذه مجرد خطوة أولى أساسية للغاية. ستحتاج الأرض والمريخ في النهاية إلى اتصال سريع وموثوق".