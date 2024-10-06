بالتفاصيل.. تحديث "أندرويد" يجعل هاتفَك "غيرَ قابل للسرقة"

أطلقت شركةُ "جوجل" الأمريكية تحديثًا لنظام تشغيل "أندرويد" وُصف بأنه سيجعل من هاتف المستخدمين "غير قابل للسرقة".
وأوضحت مجلةُ "فوربس" الأمريكية تفاصيلَ تحديث "أندرويد" المفاجئة الأمنية "ثلاثية الأقفال" التي ستجعل بياناتك أكثر أمانًا في حالة السرقة.
وتعمل الميزة الجديدة على "قفل الهاتف" في حالة اكتشاف سرقته، أو قفل الجهاز غير المتصل بالإنترنت، أو حتى قفل الهاتف عن بُعد في حالة اكتشاف سرقته.
وتعمل الوظيفة الجديدة على التحقُّق من هوية المستخدم قبل تفعيل هذه الميزة، وتطالبه بعدد من القياسات الحيوية مع رقم التعريف الشخصي وكلمة المرور والنمط البديل، وهذا يعني أنه في حالة سرقة الهاتف، حتى لو كان اللصّ يعرف رمز التعريف الشخصي لفتح القفل من خلال تصفح كتفك؛ فلن يتمكّن من الوصول إلى الجهاز دون مطابقة القياسات الحيوية.
كما ستستخدم الميزةُ الجديدة الذكاءَ الاصطناعي من جوجل لاستشعار ما إذا كان شخص ما يخطف هاتفك من يدك ويحاول الركض أو ركوب الدراجة أو القيادة بعيدًا، في مثل هذا السيناريو ستقفل شاشة الهاتف.
أما في السيناريو الآخر فسيمكن قفل الجهاز غير المتصل بالإنترنت قفل الشاشة تلقائيًّا بعد أن يفصل اللص الهاتف عن الإنترنت؛ حيث يمكنك بالفعل قفل هاتفك عن بُعد باستخدام ميزة "اعثر على جهازي" من "جوجل".
أما السيناريو الثالث فهو قفل الهاتف عن بُعد، وهو يتيح لك القيام بذلك دون الحاجة إلى البحث عن كلمة مرور حساب جوجل الخاص بك. كل ما تحتاجه لهذا هو "رقم هاتفك وتحدي أمان سريع باستخدام أي جهاز".