بالتفاصيل.. تحديث "أندرويد" يجعل هاتفَك "غيرَ قابل للسرقة"

وتعمل الوظيفة الجديدة على التحقُّق من هوية المستخدم قبل تفعيل هذه الميزة، وتطالبه بعدد من القياسات الحيوية مع رقم التعريف الشخصي وكلمة المرور والنمط البديل، وهذا يعني أنه في حالة سرقة الهاتف، حتى لو كان اللصّ يعرف رمز التعريف الشخصي لفتح القفل من خلال تصفح كتفك؛ فلن يتمكّن من الوصول إلى الجهاز دون مطابقة القياسات الحيوية.