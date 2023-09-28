عالي الخطورة.. ثاني تحذير أمني يصدره السيبراني بخصوص منتجات كروم

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرًا أمنيًا جديدًا اليوم عالي الخطورة، بخصوص تحديث أمني على منتجات "كروم "Chrome.
ونشرت Google تحديثًا لمعالجة عددٍ من الثغرات في متصفح Chrome لنظام (Android).
وقال المركز: إن التهديد يمكّن المهاجم من تجاوز سعة مخزن الذاكرة المكدّسة (Heap buffer overflow) وإعادة استخدام الذاكرة.
وأوصى المركز بالتحديث إلى نسخة Chrome 117 (117.0.5938.140) لنظام Android، حيث أصدرت Google توضيحًا للتحديث اللازم عبر الرابط أدناه:
https://chromereleases.googleblog.com/2023/09/chrome-for-android-update_0480966349.htm