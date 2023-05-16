طرح تقنية طال انتظارها لكافة مستخدمي "آيفون"

يحتوي رابط مزامنة هاتف "آيفون" على عديدٍ من القيود التي لا توجد في هواتف "أندرويد"، أولاً، على الرغم من أنه يدعم مزامنة iMessage، إلا أنه لا يعمل مع الدردشات الجماعية أو إرسال الصور ومقاطع الفيديو.