طرح تقنية طال انتظارها لكافة مستخدمي "آيفون"

طرحت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، تقنية جديدة كانت تختبرها لمدة طويلة لكافة مستخدمي هواتف "آيفون" الذكية.
وأوضحت الشركة الأمريكية أنها طرحت لكافة المستخدمين تقنية مزامنة هواتف "آيفون" مع نظام تشغيل "ويندوز 11"، التي تم الإعلان عنها في فبراير الماضي، وتسمح بمزامنة المكالمات وجهات الاتصال والرسائل -بما في ذلك دعم تقنية "آي ميسج" المحدود- بين آيفون والكمبيوتر الشخصي.
وتدعم مايكروسوفت منذ فترة مزامنة أنظمة تشغيل "ويندوز" مع هواتف "أندرويد" منذ عام 2015، لكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها دعم هواتف "آيفون".
يحتوي رابط مزامنة هاتف "آيفون" على عديدٍ من القيود التي لا توجد في هواتف "أندرويد"، أولاً، على الرغم من أنه يدعم مزامنة iMessage، إلا أنه لا يعمل مع الدردشات الجماعية أو إرسال الصور ومقاطع الفيديو.
إضافة إلى ذلك، لن تعمل تطبيقات الرسائل الصوتية وiMessage.
ومع ذلك، يمكن أن تكون بمكانة خدمة مضمنة في متناول يديك لتوفر لك التبديل بين الكمبيوتر والهاتف.