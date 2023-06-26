بسبب ما حدث في نسخة 14.. آبل ستبدأ شحن هواتف آيفون 15 مبكرًا هذا العام

ويُشاع؛ وفقًا للموقع، أن "Apple" ستبدأ إنتاج أجزاء iPhone 15 في وقت أبكر من العام الماضي. كما يقول الموقع إن الشركة "متفائلة" بشأن المبيعات؛ حيث تتوقع شحن 89 مليون وحدة هذا العام.