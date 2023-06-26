بسبب ما حدث في نسخة 14.. آبل ستبدأ شحن هواتف آيفون 15 مبكرًا هذا العام

نقل موقع "Phone arena" المتخصص في أخبار عالم الهواتف النقالة، تقارير عن بدء شركة آبل الأمريكية، عملاق صناعة الهواتف النقالة بـ"تخزين" النسخة الجديدة 15 من هاتفها آيفون عند الموزعين.
وحسب موقع "الحرة"، يقول "Phone arena": أرادت الشركة تفادي مشكلات العرض التي حصلت عند إصدار النسخة 14؛ حيث تجمع كثيرون أمام مواقع البيع التي خلا بعضها من الأجهزة لفترة طويلة نسبيًّا.
ويُشاع؛ وفقًا للموقع، أن "Apple" ستبدأ إنتاج أجزاء iPhone 15 في وقت أبكر من العام الماضي. كما يقول الموقع إن الشركة "متفائلة" بشأن المبيعات؛ حيث تتوقع شحن 89 مليون وحدة هذا العام.
في المقابل، تم بيع 78 مليون وحدة من iPhone 14 خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ومن المحتمل أن يتم تشغيل iPhone 15 Pro وPro Max بواسطة شريحة معالجة جديدة، يمكن أن تحتوي على إطار من التيتانيوم.
ومن المحتمل أيضًا أن يحتوي الطراز الأعلى على كاميرا تليفوتوغرافي بيرسكوب؛ لتمكين التقريب البصري وتصوير الأشياء صغيرة الحجم.