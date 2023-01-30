"جي بي تي" قادم.. عن "القيل والقال" الذي قد يقذف بـ"جوجل" إلى الماضي!

مع أن "أوبن إيه آي" حققت إنجازًا كبيرا بطرحها "تشات جي بي تي"، فإنها اعترفت أن الإجابات التي يقدمها يمكن أن تكون "مطولة بشكل مفرط وغير صحيحة أو غير منطقية"، وهو ما يعد واحدًا من مخاطر الاعتماد على مثل هذه التقنيات، "إنها لا تعرف الصواب من الخطأ، ولا تعرف المعلومات الموثوقة من القيل والقال"، وفق راماسوامي.