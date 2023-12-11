باحثون يصنعون نظارات واقع افتراضي للفئران لدراسة كيفية استجابة أدمغتها لانقضاض الحيوانات المفترسة

بدأت مجموعة من العلماء في استخدام أجهزة الواقع الافتراضي من أجل دراسة أنشطة دماغ فئران المختبر، لدراسة كيفية استجابة أدمغتها لانقضاض الحيوانات المفترسة.
وقام فريق من جامعة نورث وسترن بتطوير نظارات الواقع الافتراضي الصغيرة التي تناسب وجه الفأر ومعظم جسمه، ويسمح لهم بمحاكاة التهديدات العامة لأول مرة، للمساعدة على رسم خريطة لنشاط دماغ الفئران طوال الوقت.
وأطلق العلماء على هذا النظام اسم "آي إم آر إس آي في"، ولا يتم خلاله تثبيت سماعة رأس على الفأر كما في البشر، بل تكون النظارة على كل الجسم تقريباً.
ويتم وضع النظارات في مقدمة جهاز المشي، لتحيط بمجال رؤية الفأر بالكامل أثناء جريه في مكانه.
وقال جون عيسى، المؤلف المشارك الأول للدراسة: "لقد صمّمنا وصنعنا حاملاً مخصصاً للنظارات الواقية، إن الشاشة البصرية بأكملها -الشاشات والعدسات- تدور حول الفأر".
في اختباراتهم، يقول الباحثون إن الفئران بدت وكأنها تنتقل إلى بيئة الواقع الافتراضي الجديدة بسرعة أكبر مما كانت عليه في الإعدادات السابقة.
ولإعادة خلق وجود تهديدات علوية، مثل انقضاض الطيور لتناول وجبة، قام الفريق بعرض بقع داكنة متوسعة في أعلى شاشات العرض.
ويقول المؤلف الأول المشارك بالدراسة، دوم بينك: الطريقة التي تتفاعل بها الفئران مع تهديدات مثل هذه، لم تكن سلوكاً مكتسباً، بل كان سلوكاً مطبوعاً في دماغه".
وباستخدام هذه الطريقة، تمكّن الباحثون من تسجيل الاستجابات الجسدية الخارجية للفئران، مثل التجمُّد في مكانها أو تسريعها، ونشاطها العصبي.
وفي المستقبل، قد يقلب الباحثون السيناريو ويتركون الفئران تعمل كحيوانات مفترسة، لمعرفة ما يحدث في أثناء اصطياد الحشرات.