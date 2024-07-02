سياسة جديدة لـ"يوتيوب" تستهدف "الذكاء الاصطناعي".. هذه تفاصيلها

وتقول يوتيوب عن هذه السياسة إنها خصصت لها عدة عوامل، ستحدد ما إذا كان يمكن إزالة المحتوى من عدمها؛ بما في ذلك ما إذا كان المحتوى تم تغييره عن طريق الذكاء الاصطناعي، أو يمكن التعرف عليه بسهولة على أنه الشخص المعنيّ أو شخص واقعيّ.