"سامسونج" تكشف عن أول هاتف "ثلاثي الطي"

كشفت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية عن أول هاتف ذكي "ثلاثي الطي" في محاولة منها لتعزيز موقعها بقطاع الهواتف القابلة للطي.
وأوضحت سامسونج أن هاتف "جلاكسي زد تراي فولد" يبلغ سعره نحو 2440 دولار أمريكي.
ويمكن فرد الهاتف ليتحول إلى شاشة عرضها 10 بوصات، مكونة من 3 لوحات وهو أكبر بنحو 25% من أحدث هواتف سامسونغ القابلة للطي "جلاكسي زد فولد 7".
وقال أليكس ليم، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مكتب المبيعات والتسويق في كوريا لدى سامسونج: "أعتقد أن سوق الأجهزة القابلة للطي ستواصل النمو، وأن جهاز تراي فولد على وجه الخصوص يمكن أن يعمل كمحفّز يدفع إلى نمو أكبر في أجزاء رئيسية من هذا القطاع".
ومن المتوقع أن يتم طرح الهاتف في الأسواق الكورية في 12 ديسمبر، على أن يطلق في معظم أسواق العالم قبل نهاية العام، وفي الولايات المتحدة في وقت مبكر من الربع الأول للعام المقبل.
ويضم الجهاز أكبر بطارية في فئة هواتف سامسونج الرائدة ويدعم تقنية الشحن فائق السرعة التي تتيح شحن الهاتف إلى 50 بالمئة خلال 30 دقيقة.