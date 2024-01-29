كيف كان أداء بطارية هاتف "شاومي ريدمي نوت 13 برو بلس" في أول اختبار لها؟

خضع هاتف "شاومي" الرائد الجديد "ريدمي نوت 13 برو بلس" لأول اختبار لعمر البطارية الخاصة به، وأظهر أداءً مميزًا بصورة كبيرة.
وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني أن اختبار بطارية هاتف "شاومي ريدمي نوت 13 برو بلس"، بسعة 5000 ميللي أمبير في الساعة، أظهر أنه مع الاستخدام النشط يمكنها أن تعمل لنحو 10 ساعات و38 دقيقة.
ولكن رغم أن أداء البطارية يُعتبر جيدًا إلى حد كبير؛ إلا أنه لم يصل بعد لأرقام هواتف أخرى من "شاومي" مثل "بوكو إكس 6 برو" أو "شاومي 13 تي"؛ بسبب ما وُصف باستهلاك البطارية "المخيب للآمال" خلال التصفح وتشغيل الفيديو؛ حيث استغرقت البطارية خلال عمليات التصفح 8 ساعات و58 دقيقة حتى تنفد، واستغرقت كذلك 12 ساعة و22 دقيقة في تشغيل الفيديوهات.
واحتاجت بطارية الهاتف كذلك 7 ساعات و2 دقيقة حتى تنفد عند تشغيل الألعاب، و25 ساعة و16 دقيقة عند إجراء الاتصالات.
أما ما يميز هاتف "ريدمي نوت 13 برو بلس" فهو سرعة الشحن الفائقة؛ حيث احتاج 19 دقيقة فقط؛ ليتم شحن البطارية بنسبة 100%؛ وهو ما يجعله أفضل بمراحل كبيرة عن كل الهواتف المماثلة له.