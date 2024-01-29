كيف كان أداء بطارية هاتف "شاومي ريدمي نوت 13 برو بلس" في أول اختبار لها؟

ولكن رغم أن أداء البطارية يُعتبر جيدًا إلى حد كبير؛ إلا أنه لم يصل بعد لأرقام هواتف أخرى من "شاومي" مثل "بوكو إكس 6 برو" أو "شاومي 13 تي"؛ بسبب ما وُصف باستهلاك البطارية "المخيب للآمال" خلال التصفح وتشغيل الفيديو؛ حيث استغرقت البطارية خلال عمليات التصفح 8 ساعات و58 دقيقة حتى تنفد، واستغرقت كذلك 12 ساعة و22 دقيقة في تشغيل الفيديوهات.