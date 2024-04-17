تحديث هواتف "آيفون" الجديد يتيح للأوروبيين خاصية استثنائية

وتقول "آبل": إن هذه الخاصية لن تكون متاحة للجميع؛ حيث سيحتاج المطورون الذين يرغبون في تقديم تطبيقات قابلة للتنزيل على مواقعهم الإلكترونية إلى الخضوع لعملية التوثيق الخاصة بشركة "آبل"، ويجب كذلك أن يكونوا أعضاء في برنامج "Apple Developer" لمدة عامين متواصلين أو أكثر، ويجب أن يكون المطور مقيمًا في الاتحاد الأوروبي، أو لديه شركة فرعية.