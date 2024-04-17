تحديث هواتف "آيفون" الجديد يتيح للأوروبيين خاصية استثنائية

كشفت تقاريرُ صحفية عالمية أنّ تحديث نظام تشغيل "آي أو إس" الجديد بات يتيح لمستخدمي هواتف "آيفون" في الاتحاد الأوروبي خاصية وصفت بالاستثنائية.
وأوضح موقع "ماك رامورز" أنّ تحديث "آي أو إس 17.5" سيتيح لأول مرة لمستخدمي آيفون في الاتحاد الأوروبي تحميل التطبيقات من مواقع الويب، من دون الحاجة إلى الذهاب إلى متجر تطبيقات آبل "آب ستور".
واضطرّت "آبل" لاعتماد هذه الميزة الجديدة في أوروبا؛ بسبب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي الجديد.
وتقول "آبل": إن هذه الخاصية لن تكون متاحة للجميع؛ حيث سيحتاج المطورون الذين يرغبون في تقديم تطبيقات قابلة للتنزيل على مواقعهم الإلكترونية إلى الخضوع لعملية التوثيق الخاصة بشركة "آبل"، ويجب كذلك أن يكونوا أعضاء في برنامج "Apple Developer" لمدة عامين متواصلين أو أكثر، ويجب أن يكون المطور مقيمًا في الاتحاد الأوروبي، أو لديه شركة فرعية.