تحديث "فيسبوك ماسنجر" يحصل على الكثير من الميزات الفريدة.. تعرف عليها

ويمكنك بعد ذلك، بالطبع، إضافة الصور ومقاطع الفيديو إلى الألبوم الذي تقوم بإنشائه، سيسمح لك التطبيق بإنشاء تلك الألبومات من الدردشات الجماعية، كل ما عليك فعله هو تحديد صور متعددة ثم إنشاء ألبوم لها، ويمكن بعد ذلك تعيين أسماء تلك الألبومات ومن يمكنهم رؤيتها.