تحديث "فيسبوك ماسنجر" يحصل على الكثير من الميزات الفريدة.. تعرف عليها

طرحت شركة "ميتا" الأمريكية تحديثًا جديدًا لتطبيقها للتراسل الفوري "فيسبوك ماسنجر"، والذي يحصل على الكثير من الميزات التي وصفتها بالفريدة.
وأوضحت "ميتا" في بيان رسمي أن أبرز هذه الميزات هو دعمه لأول مرة ميزة الصور عالية الدقة، والتي تمكّن المستخدمين من إرسال واستقبال الصور ومقاطع الفيديو بجودتها الأصلية.
وبمجرد حصول المستخدم على التحديث يمكنه تحديد الصور التي يريد إرسالها وتشغيل مفتاح التبديل لاختيار "إتش دي" بحيث يتم إرسالها بجودتها الأصلية.
ويوفر التحديث أيضًا ميزة جديدة، تتعلق بإمكانية إنشاء ألبومات مشتركة مع الأصدقاء أو العائلة أو الزملاء في العمل أو أي شخص تريد تفعيل الميزة معه.
ويمكنك بعد ذلك، بالطبع، إضافة الصور ومقاطع الفيديو إلى الألبوم الذي تقوم بإنشائه، سيسمح لك التطبيق بإنشاء تلك الألبومات من الدردشات الجماعية، كل ما عليك فعله هو تحديد صور متعددة ثم إنشاء ألبوم لها، ويمكن بعد ذلك تعيين أسماء تلك الألبومات ومن يمكنهم رؤيتها.
ويمكن لكل شخص في الدردشة الجماعية بعد ذلك عرض الصور ومقاطع الفيديو وإضافتها وحذفها وتنزيلها في هذا الألبوم المشترك.
وبالنسبة للميزة الثالثة، فهي مرتبطة بإمكانية إضافة أشخاص بمجرد مسح رمز الاستجابة السريعة الخاص بهم، وسيكون لكل مستخدم رمز الاستجابة السريعة الخاص به، وكل ما تحتاجه لإضافة شخص ما هو مسح رمز الاستجابة السريعة هذا ضوئيًا.
أما الميزة الأخيرة، فهي مرتبطة بزيادة الحد الأقصى لحجم الملفات، والتي ستسمح لـ"فيسبوك ماسنجر" بإرسال ملفات يصل حجمها إلى 100 ميجابايت، مع دعم التطبيق لجميع التنسيقات الرئيسية مثل "وورد" و"إكسل" و"بي دي إس" وحتى الملفات المضغوطة.
ويفترض أن تطرح "ميتا" التحديث الجديد عبر نظام تشغيل "آي أو إس" على هواتف "آيفون" خلال الأسابيع المقبلة، وسيليها إضافة الميزات على المستخدمين في نظام تشغيل "أندرويد".