أول صور مسربة لأيقونة جوجل "بيكسل 8 برو"

كشفت تقارير صحفية عالمية عن أول صور مسربة لأيقونة شركة "جوجل" الأمريكية هاتف "بيكسل 8 برو".
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن هذه الصور تم نشرها لنماذج "جوجل بيكسل 8 برو" الأولية بأحد مواقع التواصل وتم حذفها في وقت لاحق؛ ولكن وفق المصادر فإن تلك الصور حقيقية لأيقونة بيكسل المرتقبة.
وأفادت المصادر بأن "بيكسل 8 برو" سيحافظ على تصميم الكاميرات الخلفية الثلاثية الأيقوني مع "حاجب الكاميرا" أو ما يطلق عليه "جزيرة الكاميرات الثلاثية".
وتُظهر المعلومات على النموذج الأولى أن هاتف "بيكسل 8 برو" سيتم تزويده بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 12 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت.
وتفيد المصادر بأن هذه المواصفات أولية، وقد يتم تطويرها من قِبَل الشركة الأمريكية.
ولكن يظهر في تصميم الجهاز تزويده بطبقة زجاج خلفية، يبدو أنها لحمايته من الكسر والخدش وضمن طبقات حمايته من المياه والأتربة.
ويظهر في التصميم كذلك نقطة دائرة أسفل مجموعة "الفلاش"، والتي تشير المصادر إلى أنها ستكون مقياس حرارة جديدًا للأشعة تحت الحمراء.
ويأتي تصميم "بيكسل 8 برو" المسرب بشاشة "أوليد" بقياس 6.7 بوصة ودقة تبلغ 1344×2922 بيكسل وبتردد 120 هرتز، وكاميرا خلفية رئيسية 50 ميجابيكسل، وكاميرا أخرى بدقة 64 ميجا بيكسل، وكاميرا ثالثة مزودة بمستشعر للتقريب، والأمامية بدقة 11 ميجا بيكسل مزودة بتقنيات حديثة وزاوية تصوير أوسع.
ومن المفترض أن يتم إطلاق أجهزة "بيكسل" الجديدة في مؤتمر عالمي أكتوبر المقبل.