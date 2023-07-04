أول صور مسربة لأيقونة جوجل "بيكسل 8 برو"

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن هذه الصور تم نشرها لنماذج "جوجل بيكسل 8 برو" الأولية بأحد مواقع التواصل وتم حذفها في وقت لاحق؛ ولكن وفق المصادر فإن تلك الصور حقيقية لأيقونة بيكسل المرتقبة.