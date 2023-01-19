تقارير: جوجل تعمل على إنتاج جهاز تعقب مثل "آير تاج"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "جوجل" تسعى لإطلاق جهاز تعقب جديد مشابه لجهاز "آير تاج" من "أبل" و"سمار تاج" من سامسونج.
وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" أن جوجل منحت جهازها الجديد اسمًا رمزيًّا "جروجو"، وسيتضمن مكبر صوت داخلي ودعم البلوتوث، بالإضافة إلى أنه سيكون منخفضًا من ناحية استهلاك الطاقة.
ويُتوقع أن يتم تجربة أجهزة التعقب الجديدة على هواتف "بيكسل 6 برو" و"بيكسل 7 برو" في بداية الأمر.
ولم يحدد توقيت إعلان جوجل الرسمي عن هذه الأجهزة، وإن كانت مصادر قد توقعت أن يتم الكشف عن تفاصيله في مؤتمر المطورين والمبرمجين السنوي.