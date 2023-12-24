تسريبات تكشف المواصفات التفصيلية لهاتف "نوثينج فون 2 أيه"

كشفت تقارير صحفية عالمية المواصفات التفصيلية لهاتف "نوثينج فون 2 أيه" الاقتصادي المرتقب، والمتوقع أن يتم الكشف عنه رسميًا مطلع العام المقبل 2024.
ويتوقع أن يتم الكشف عن الهاتف في مؤتمر المنتجات الاستهلاكية الإلكترونية يناير 2024.
وكشفت المصادر بعض المواصفات التفصيلية للهاتف، بدءًا من الشاشة، والتي ستكون من نوع "أموليد" بقياس 6.7 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز بدقة 1084×2412 بيكسل.
وسيتم دعم الهاتف بمعالج من نوع "دامينستي 7200"، الذي تعدل الشركة أنه سيكون فائق السرعة.
وسيتم تزويد الهاتف كذلك بكاميرات خلفية ذات مستشعر رئيسي من سامسونج بدقة تصل إلى 50 ميجابيكسل، مقترنة بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابيكسل أيضًا، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل تم تصنيعها من قبل شركة "سوني" اليابانية.
ونشر كذلك المسربون الخلفيات الرسمية القادمة لهاتف Nothing Phone (2a).
ويتوقع أن يتم طرح الهاتف بأربعة إصدارات، الأول سيكون مخصصًا للأسواق في الهند، والآخر لأوروبا، والثالث لليابان، والأخير الإصدار العالمي.
وسيتم طرح الهاتف باللونين الأسود والأبيض، هما اللونان الموجودان في القائمة، ولكن قد تظهر إحدى الألوان الإضافية في وقت لاحق.