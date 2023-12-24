تسريبات تكشف المواصفات التفصيلية لهاتف "نوثينج فون 2 أيه"

وسيتم تزويد الهاتف كذلك بكاميرات خلفية ذات مستشعر رئيسي من سامسونج بدقة تصل إلى 50 ميجابيكسل، مقترنة بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابيكسل أيضًا، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل تم تصنيعها من قبل شركة "سوني" اليابانية.