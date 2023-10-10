"ميتا" تسعى لتعزيز شعبية "ثريدز" بميزة جديدة مثيرة

أفادت تقارير صحفية عالمية بأن شركة "ميتا" قد تسعى في الفترة المقبلة لتعزيز شعبية تطبيقها الأحدث "ثريدز"، عن طريق إضافة تقنية جديدة مثيرة للاهتمام، في إطار محاولتها لجعل التطبيق ينافس بصورة كبيرة "إكس" (تويتر سابقاً).
وأظهرت صورة مسربة من داخل "ميتا" نشرها موقع "إنغادجيت" التقني المتخصّص، أن تطبيق "ثريدز" قد يدخل الفترة المقبلة ميزة "الموضوعات الشائعة" (التريندس) إلى قائمة التطبيق الرئيسة.
ويظهر من خلال صورة "السكرين شوت" المنشورة أنها تمت مشاركتها من قبل أحد موظفي "ميتا"، التي على ما يبدو لإصدار يتم اختباره للتطبيق.
وقال المطوّر الذي نشر الصور: "أنا لست مسرباً، بل أنا ببساطة أتابع عدداً من المهندسين والموظفين العاملين في (ميتا)، وأحدهم نشر عن طريق الخطأ لقطة الشاشة هذه التي كان من المفترض أن تكون خاصة، ولحسن الحظ كنت موجوداً في الوقت المناسب".
ويظهر من خلال لقطات الشاشة أن الميزة سيتم إدراجها في "ثريدز"، لكن لم تتم معرفة كيفية تصنيف الترتيب الخاص بالموضوعات، حيث مثلا احتلت في الصور إحدى الأغنيات المرتبة الأولى بعدما نشرت في أكثر من 59.4 ألف موضوع، بينما احتل الموسم الثاني من مسلسل "لوكي" المركز الرابع رغم أنه تم نشره في نحو 91 ألف موضوع.
ووفقاً للقطات الشاشة أيضاً، يتم عرض الموضوعات الشائعة بالقرب من علامة تبويب البحث.