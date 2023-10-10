"ميتا" تسعى لتعزيز شعبية "ثريدز" بميزة جديدة مثيرة

ويظهر من خلال لقطات الشاشة أن الميزة سيتم إدراجها في "ثريدز"، لكن لم تتم معرفة كيفية تصنيف الترتيب الخاص بالموضوعات، حيث مثلا احتلت في الصور إحدى الأغنيات المرتبة الأولى بعدما نشرت في أكثر من 59.4 ألف موضوع، بينما احتل الموسم الثاني من مسلسل "لوكي" المركز الرابع رغم أنه تم نشره في نحو 91 ألف موضوع.