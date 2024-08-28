تغيير مُعقّد... شاهد ما كشفته عملية تفكيك هاتف "جوجل بيكسل 9 برو إكس إل"

أجرت خدمة "آي فيكس إت" عملية تفكيك لهاتف "جوجل بيكسل 9 برو إكس إل" لاختبار قابليته للإصلاح بسهولة، والتي كشفت عن بعض عمليات التغيير المعقدة، وبعض العمليات الأخرى الأكثر سهولة.