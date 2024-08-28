تغيير مُعقّد... شاهد ما كشفته عملية تفكيك هاتف "جوجل بيكسل 9 برو إكس إل"

أجرت خدمة "آي فيكس إت" عملية تفكيك لهاتف "جوجل بيكسل 9 برو إكس إل" لاختبار قابليته للإصلاح بسهولة، والتي كشفت عن بعض عمليات التغيير المعقدة، وبعض العمليات الأخرى الأكثر سهولة.
وكشفت العملية أن "بيكسل 9 برو إكس إل" يمتاز بتصميم ثنائي المدخل، ما يجعل عملية تغيير الشاشة اللمسية المتشققة أكثر سهولة.
ولكن يحذر التقرير من أنه لو كانت طبقات الشاشة معرضة للانفصال فهذا يمكن تلقائيًا أن يؤدي إلى تلف "اللوحة الأم" للهاتف.
ولكن الصعوبة ستكون في عملية استبدال البطارية أو أي مكون داخلي آخر؛ لأنها تحتاج إلى الإصلاح من الخلف؛ بسبب وجود علامات تبويب منزلقة تجعل عملية الإزالة مؤلمة وصعبة للغاية.
ومنح التقييم عملية تغيير البطارية 5 درجات فقط من 10.