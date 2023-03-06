مايكروسوفت تختبر تقنية جديدة معدلة بالكامل في "ويندوز 11"

تستعد مايكروسوفت لاختبار هذه الأداة على إصدار "ويندوز 11 إنسايدر بريفيو"، حيث لا تسمح النسخة الجديدة في التبديل لعنصر الواجهة المحدث بين أجهزة الصوت فحسب، بل يمكنك أيضًا استخدامه لتمكين الصوت المكاني وضبط إخراج الصوت على أساس كل تطبيق، وهما شيئان لا يمكنك القيام بهما مع التصميم الحالي.