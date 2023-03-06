مايكروسوفت تختبر تقنية جديدة معدلة بالكامل في "ويندوز 11"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية تختبر حاليًا تقنية جديدة أعادت تعديلها بالكامل على نظام تشغيل "ويندوز 11".
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن مايكروسوفت تختبر نسخة معدلة بالكامل لأداة "مزج الأصوات" على "ويندوز 11"، لتحسين تجربة تشغيلها.
وقامت مايكروسوفت بتبسيط كيفية أجهزة البلوتوث والتبديل بين مخرجات الصوت وإدارة مستويات الصوت بصورة أسهل.
تستعد مايكروسوفت لاختبار هذه الأداة على إصدار "ويندوز 11 إنسايدر بريفيو"، حيث لا تسمح النسخة الجديدة في التبديل لعنصر الواجهة المحدث بين أجهزة الصوت فحسب، بل يمكنك أيضًا استخدامه لتمكين الصوت المكاني وضبط إخراج الصوت على أساس كل تطبيق، وهما شيئان لا يمكنك القيام بهما مع التصميم الحالي.