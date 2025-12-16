"جوجل" تقرر وقف أداة مراقبة خاصة بها في العام المقبل... تعرف عليها

قررت شركة "جوجل" الأمريكية وقف أداة مراقبة خاصة بها، تحذر المستخدمين إذا تم تسريب بياناتهم، العام المقبل.
وأوضحت "جوجل" أن خدمة مراقبة الإنترنت المظلم المجانية ستتوقف عن إرسال التقارير للمستخدمين، ابتداء من فبراير 2026.
ولن يتمكن المستخدمون بعد هذه المهلة من معرفة ما إذا كانت معلوماتك الشخصية قد ظهرت في الإنترنت المظلم أم لا.
وكانت هذه الأداة متاحة بصورة حصرية لمشتركي "جوجل وان" ولكنها جعلتها مجانية للجميع منذ منتصف عام 2024.
وعند تفعيل الأداة، يتلقى المستخدم إشعارًا عند تسريب اسمك أو بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك على الإنترنت، وعادةً ما يكون ذلك بسبب اختراقات البيانات.
مع ذلك، ذكرت جوجل في إعلانها عبر البريد الإلكتروني أنها ستتوقف عن إرسال تقارير الإنترنت المظلم لأن "التعليقات أظهرت أنها لا تُقدم خطوات عملية مفيدة".
وتتمكن الأداة من إعلامك فقط بظهور معلوماتك على الإنترنت المظلم.
كما يُمكنك الاطلاع على قائمة بجميع الزيارات التي تتلقاها على حسابك في جوجل، بالإضافة إلى نوع اختراق البيانات الذي أدى إلى تسريب تلك المعلومات، لكنه لا يُقدم لك أي إرشادات حول ما يجب فعله بعد ذلك.
وأوضحت الشركة أنها ستركز على الأدوات التي تُقدم لك خطوات عملية وواضحة.
ستتوقف جوجل عن رصد نتائج الإنترنت المظلم الجديدة في 15 يناير 2026، وستزيل إمكانية الوصول إلى التقرير من حسابك في 16 فبراير.
و يمكنك أيضًا حذف ملف تعريف الرصد الخاص بك الآن بالانتقال إلى قسم "النتائج التي تحتوي على معلوماتك" في الصفحة الرسمية للأداة.