صور جديدة تكشف التصميمات الرسمية لهاتف "وان بلس نورد سي إي 3"

كشفت مجموعة من الصور الجديدة التصميمات الرسمية لهاتف "وان بلس نورد سي إي 3" لتؤكد صحة كافة التسريبات الخاصة به.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن هاتف "وان بلس نورد سي إي 3" يظهر تصميم الهاتف من جميع الزوايا، والتي تتمتع بلمعة نهائية لامعة تشبه الكروم على الظهر وإطار جانبي باللون الأخضر غير اللامع مع زر الطاقة على اليمين.
وسيكون زر الطاقة موجودًا فيه قارئ لبصمات الأصابع، كما أنه سيكون مزودًا بشاشة "إل سي دي" بحجم 6.7 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز.
وسيطلق هاتف "وان بلس نورد سي إي 3" بمعالج "سنابدراجون 695 إس أو سي" وبطارية ذات قدرة 5000 ميللي أمبير في الساعة، وتقنية الشحن السريع بقوة 67 وات.
ومن المتوقع أن تكشف "وان بلس" رسميًا عن الهاتف في مطلع شهر يوليو المقبل.