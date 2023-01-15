صور جديدة تكشف التصميمات الرسمية لهاتف "وان بلس نورد سي إي 3"

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن هاتف "وان بلس نورد سي إي 3" يظهر تصميم الهاتف من جميع الزوايا، والتي تتمتع بلمعة نهائية لامعة تشبه الكروم على الظهر وإطار جانبي باللون الأخضر غير اللامع مع زر الطاقة على اليمين.