الاتحاد الأوروبي يجبر "أبل" على اتخاذ هذه الخطوة بالنسبة لهواتف "آيفون".. ما علاقتها بـ"أندرويد"؟

أجبر قانون الأسواق الرقمية الأوروبي الصادر حديثاً من الاتحاد الأوروبي، شركة "أبل" الأمريكية على إحداث تغييرات كبيرة في طريقة عمل العديد من أجهزتها وأنظمتها، وأبرزها هواتف "آيفون".
وأوضحت مستندات ووثائق عديدة نشرها موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن "أبل" ستجعل عملية التبديل إلى نظام "أندرويد" المنافس لها والخاص بشركة "جوجل" الأمريكية أسهل، بحيث سيمكنهم بسهولة إلغاء تثبيت متصفح "سفاري" من على هواتف "آيفون".
وكانت "أبل" قد أجبرت في وقت سابق على السماح لمتاجر تطبيقات الطرف الثالث على نظام تشغيل "آي أو إس" والمتصفحات التي يمكنها استخدام محركات العرض الخاصة بها، وأنظمة الدفع البديلة للتطبيقات.
وستسمح هذه الخاصية الجديدة، بإمكانية نقل تاريخ تصفحك بسهولة إلى أي هاتف غير تابع لأبل.
ولكن هذه الميزة ستكون نافذة المفعول لكل المستخدمين بحلول خريف عام 2025، وفقاً للوثيقة التي تعلن فيها "أبل" امتثالها لقوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة.
كما ستعمل "أبل" كذلك على إيجاد طريقة لنقل البيانات بين المتصفحات على هواتف "آيفون"، وستكون هذه الخاصية متاحة في أواخر 2024 أو أوائل 2025.
وستمكن "أبل" مستخدمي متصفح "سفاري" على "آيفون" إمكانية إلغاء تثبيت التطبيق، لو كان المستخدم يعمل على متصفح آخر، ولم يعد بحاجة إليه، وسيتم تطبيق هذه الخاصية بنهاية هذا العام.