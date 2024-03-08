الاتحاد الأوروبي يجبر "أبل" على اتخاذ هذه الخطوة بالنسبة لهواتف "آيفون".. ما علاقتها بـ"أندرويد"؟

وكانت "أبل" قد أجبرت في وقت سابق على السماح لمتاجر تطبيقات الطرف الثالث على نظام تشغيل "آي أو إس" والمتصفحات التي يمكنها استخدام محركات العرض الخاصة بها، وأنظمة الدفع البديلة للتطبيقات.